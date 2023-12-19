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Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Odası Açıldı

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Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Odası Açıldı
Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Türkiye’ye müzeciliği getiren isim Osman Hamdi Bey’in Odası’nın büyük açılışı 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde; Osman Hamdi Bey Odası “Kemahlıoğlu Özel Koleksiyonu” adı altında, küratörü Caner Kemahlıoğlu tarafından hazırlanmış olup, müze bünyesinde Türkiye’ye Müzeciliği Getiren İsim” başlığı ile de açılışa hazırdır.

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Ressam ve arkeolog olan Osman Hamdi Bey Odası’nda, 20 sanatçının farklı tekniklerde hazırladıkları 38 eseri sanat izleyiciyle buluştu. Küratörlüğü Caner Kemahlıoğlu tarafından yürütülen proje Sivas kentinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Valiliği tarafından da desteklenmektedir.

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15 Aralık 2023 tarihinde, Kemahlıoğlu Özel Koleksiyonu bünyesinde sanat izleyicisiyle buluşan sanatçılar ve eserleri:

Muhammet Hızır Yüksel - “İlahiyatçı’ya Yeni Yorum”, Metin Aykanat - “Silah Taciri’ne Yeni Yorum”, Ali Rıza Kanaç - “Şehzade Türbesinde Derviş’e Yeni Yorum”, Özgür Boran Gültekin - “İlahiyatçı’nın Rahlesi”, Şerife Meral Eşmeler - “Yeşil Cami’de Kur’an Dersi” & “Şehzade Türbesinde Derviş” Eserlerine “Kalsedon Taşı Üzerine Yeni Yorum”, Onur Kavas - “Kaplumbağa Terbiyecisi”, “İzzettin Keykavus” ve “Kur’an Okuyan Kız” Çinileri, Dilara Nur Kahraman - “Özel Tasarımı”, “Osman Hamdi Bey Özel Tasarımı”, Buse Akdoğan - Sivas’ın İlk Müzesi Buruciye Medresesi, Büşra Meydan - “Kur’an Okuyan Kız”, Deniz Serkan Özcan - “Pembe Başlıklı Kız”, Günsu Saraçoğlu - “Deve Kuşu Yumurtası Üzerine İki Müzisyen Kız”, Fadime Yıldırım - “Özgün Posta Pulları”, Erdoğan Paksoy - “Geleceğin Terbiyecisi”, Melih Can - “Ab-ı Hayat Çeşmesi” ve Ayşegül Baş - “Kauçuk Yaprak Üzerine Kur’an Okuyan Hoca Yorumu”.

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"Arkeolog ve Ressam olan Osman Hamdi Bey, Sivaslı bir ressam olsaydı Sivas’taki tarihi dokuları ve motiflerini eserlerine nasıl yansıtırdı?" düşüncesiyle yola çıkılarak hazırlanan sergi şuan için süresiz Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

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