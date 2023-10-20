Sitare Akbaş; ''Kendimi ağlamamak için zor tuttum''

Sitare Akbaş'ın sahibi olduğu kafede bir araya gelen iki başarılı isim gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule karakterine hayat veren Sitare Akbaş, ''Benim ilk ismim Makbule. Hoş bir tesadüf oldu açıkçası ama böylesine anlamlı bir projede, anlamlı bir rol ile izleyici karşısına çıkıyor olmak benim için ayrı mutluluk. Bu filmde Atatürk'le beraber Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri de anlatıyor. Rolüme aylar öncesinden hazırlandım. Herkes Atatürk'ün hayatına hakim ama Zübeyde hanım, Makbule ve Ali Rıza Efendi'nin nasıl bir karaktere sahip olduğu ve ne zorluklar geçirdiğini daha iyi anlayacak. Alican (Yücesoy) benim çok eski arkadaşım. Sette kendisini makyajı yapılmış halde görünce bir an Atatürk karşımda gibi hissettim ve ağlamamak için kendimi zor tuttum. Gerçekten çok güzel bir iş çıktı. Herkese filmi izlemelerini tavsiye ediyorum.'' dedi.

Baba-oğul aynı projede yer aldık

'Zübeyde Hanım' filminde Ali Rıza Efendi karakterine hayat veren Devrim Nas ise, ''Bu zamana kadar birçok projede yer aldım ama benim için en anlamlısı bu oldu diyebilirim. O dönemde verilen mücadeleyi bambaşka ayrıntılarıyla anlatıldığı harika bir iş oldu. Benim için bu projeyi anlamlı kılan bir diğer yanı ise filmde Atatürk'ün küçüklüğünü canlandıran kişinin gerçek hayatta oğlum olması. Baba-oğul aynı projede yer aldık. Yaşadığım mutluluğu ve gururu anlatmaya kelimeler yetmez.'' dedi.