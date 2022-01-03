Sinop Tarihi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmı tamamlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren,, tarihi yapıda, geride kalan 2020 yılının ikinci çeyreğinde başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gelinen noktada cezaevindeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını vurgulayan Süren, Bakanlık gözetiminde çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Süren, restorasyonun ardından Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin fonksiyonlarının artırılmasının amaçlandığını belirterek, "Bunlardan biri tarihi yapı içinde kurulması için çalışma başlattığımız deniz müzesi. Sayın Valimizin talimatıyla İstanbul Deniz Müzesi yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Oradan ilimize gelen bir heyet, tarihi yapıda incelemelerde bulundu. Süreç şu an devam ediyor." diye konuştu.

Deniz müzesinin yanı sıra sosyal alanların oluşturulduğu çalışmaların bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Süren, tarihi yapının hangi zaman diliminde ve hangi şartlarda ziyarete açılacağına ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca karar verileceğini sözlerine ekledi.