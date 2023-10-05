Sinematek/Sinema Evi’nin ilk restorasyonu Hakkâri’de Bir Mevsim seyirciyle buluşuyor

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi, sinema tarihimizin köşe taşı niteliğindeki filmlerin restorasyonunu gerçekleştirmeye Hakkâri’de Bir Mevsim filmi ile başladı. 6 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Sinematek/Sinemaevi’nde gerçekleştirilecek galanın ardından film, Erden Kıral Toplu Gösterimi kapsamında 5 Kasım ile 7 ve 30 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak. Hakkâri’de Bir Mevsim Restorasyon Galası’na filmin başrol oyuncularından Genco Erkal ve Şerif Sezer’in yanı sıra çok sayıda ünlü sanatçı ve yönetmen de katılacak.

“Her sene bir film restore etmeyi hedefliyoruz”

Her yıl bir film restore etmeyi hedeflediklerini söyleyen Sinematek/Sinemaevi Sanat Yönetmeni Emin Alper, “Bu çalışmalarımıza Hakkâri’de Bir Mevsim ile başladık. Erden Kıral yakın zamanda aramızdan ayrıldı. Hem kendisini anmak maksadıyla hem de 1983 senesinde Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülünü almış bu filmi genç kuşaklara göstermek amacıyla Hakkâri’de Bir Mevsim’i seçtik. Sinemamızın çok fazla kayıp, kaybolmakta olan gösterilemeyecek durumda olan filmi var. Bunlar köşe taşı niteliğinde filmler ve bu filmleri genç kuşaklara ulaştırmak bu anlamda çok önemli bizim için. Her sene böyle bir klasiği restore ederek sinemamıza yeniden kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Hakkâri’de Bir Mevsim filminin restorasyon galasıyla ilgili de bilgi veren Alper, “Erden Kıral’la tanışmış, yolu kesişmiş, filmlerinde oynamış oyuncular, kamera arkasında çalışanlara kadar ulaşıp onları galaya davet ettik. Gelenlerle birlikte hem filmi izleyeceğiz hem de hangi koşullarda çekildiğini tartışıp konuşacağız. Genco Erkal ve Şerif Sezer’den bunları anlatmalarını isteyeceğiz. Film çok zor koşullarda çekildi. Elektriğin olmadığı bir köyde kar koşulları altında çekilmiş bir film. Mumla ve el feneriyle çekilmiş sahneler var” diye konuştu.

Hakkâri’de Bir Mevsim, Ferit Edgü’nün romanından uyarlandı

Ferit Edgü’nün er-öğretmen olarak görev yaptığı Hakkâri’de yaşadıklarından ilhamla yazıp 1977’de yayımladığı “O” adlı romanından uyarlanan film, Hakkâri’nin dağ köyüne sürülen bir öğretmenin burada yaşadığı şaşkınlığı, yalnızlığı ve olgunlaşmayı anlatıyor. Senaryosu Onat Kutlar’a ait filmin başrolünde Genco Erkal yer alırken; oyuncu kadrosu Erkan Yücel, Şerif Sezer, Rana Cabbar, Erol Demiröz, Macit Koper, Zeynep Irgat ve Berrin Koper gibi usta isimlerden oluşuyor.