Sinemanın yıldızları Atlas Sineması'nda buluşuyor

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek sinema söyleşilerinin ilk konuğu oyuncu Kerem Bürsin olacak.Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek söyleşide Bürsin, "Oyuncu ve İzleyici Olarak Sinema" başlıklı konuşma yapacak.

Oscar Academy jüri üyesi, yapımcı Zeynep Atakan ile uluslararası ödüllü yönetmen Nisan Dağ, 29 Mayıs saat 14.00’te "Yerelden Evrensele Koşan Gençler" başlıklı oturumda bir araya gelecek.

"Türk Sinemasının Dünyadaki Yeri" konusunun ele alınacağı söyleşilerin üçüncü gününde ise sinema yazarı ve televizyoncu Alin Taşçıyan, yönetmen Derviş Zaim, yapımcı Gülin Üstün ve İKSV Film Festivali Direktörü Kerem Ayan konuşacak.

Gazeteci Funda Karayel'in yönetimini üstleneceği, 1 Haziran'daki oturumda da dijital platformlar ele alınacak. Karayel'in konukları saat 13.00'te Timur Savcı, 14.00'te de Onur Güvenatam olacak.

Oyuncu Selda Alkor ise 2 Haziran'da "Türk Sineması’nda Anılar/Anlatılar" söyleşisiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema Söyleşileri kapsamında 11 Haziran saat 15.00'te oyuncu Meryem Uzerli, sinema sektöründe star olmanın ipuçlarını anlatacak.