Sinemalarda 'Paribu Cineverse' dönemi başladı

Zorlu Center'daki sinema salonunda düzenlenen toplantıya katılan CGV Mars Cinema Group CEO'su Jong Min Jung, salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerine işaret ederek, "Özellikle kültür-sanat, dünya genelinde çok ağır bir darbe aldı. Sinema da iki yıla yakın bir süre normal faaliyet gösteremeyerek, ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı." dedi.

Yılın ikinci yarısında beklenen iyi yapımlarla sektörün normalleştiğini dile getiren Jung, "Gelecek yıl için de şimdiden planları yapılan ve çekimleri süren iyi yapımların olması, salgın öncesi piyasa normallerine dönüşümüzün sinyallerini veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jong Min Jung, CGV Mars Cinema Group ile Paribu arasındaki iş birliğinin tüm sinema sektörü için iyi sonuçlar ortaya çıkarması dileğinde bulunarak, "Oluşturmaya çalıştığımız yeni evrene katılacak herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İnsanların sinemaya gidebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Jung, şu bilgileri verdi:

"Bugün Paribu ile CGV Mars'ın el ele tutuşup ilk adımları attığı gün. O yüzden aslında bizim bugünden itibaren karşılıklı görüşmemiz, üzerine konuşmamız gereken birçok şey var. Bu süreç içinde merak edilen noktalar tek tek çözülerek ilerleyecek."

Jung, yeni iş birliğinden duyduğu memnuniyeti aktararak, Paribu Cineverse'nin ilgi görmesini beklediklerini söyledi.

"Biz insanların hayatına daha fazla dokunmak istiyoruz"

Paribu CEO'su Yasin Oral da kültür sanatı sevdiklerini ve içinde olmaktan çok mutlu olduklarına dikkati çekerek, "Kültür sanatın, geçmişle gelecek arasında çok önemli bir bağ oluşturduğunu düşünüyoruz. İnsanların hayatına dokunulan kıymetli bir alan olduğunu biliyoruz ve biz insanların hayatına daha fazla dokunmak istiyoruz. Bunun için de içinde bulunmamız gereken yegane yerin burası olduğunu hissediyoruz. Burada bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri birikimi aktarmaktan keyif aldıklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çabalayacaklarını vurgulayan Oral, şöyle konuştu:

"Bu, 5 yıllık bir anlaşma aslında. Uzunca bir süreden bahsediyoruz. Aslında teknoloji dünyasında, bizim dünyamızda ne varsa, bugün ne varsa ve yarın ne olacaksa, kullanıcıların onu deneyimlemesi, onların hayatına katabilmemiz için bu çok önemli bir alan. Bunun içinde NFT'leri, tokenları, kripto paraları ve metaverse ile cineverse'nin kesiştiği yerlerin tamamını düşünebiliriz. Şimdiden 'Şu projeler yapılacak.' demek çok doğru değil. O yüzden buna bir iş birliği diyoruz ki bunu beraber geliştireceğiz ve beraber bir yere vardıracağız."