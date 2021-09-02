Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra sevenleri ve dostları katıldı.

Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal ile kızları Müjgan Ferhan ve Derya Şensoy taziyeleri kabul etti.

"Türk tiyatrosu ve edebiyatı için çok büyük kayıp"

Derya Baykal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, basının cenazeye olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Baykal, "Ferhan Bey bu güzel ilginizi görse çok hoşuna giderdi. Türk tiyatrosu ve edebiyatı için çok büyük kayıp. Bunu benim söylememe bile gerek yok." dedi.

Oyuncu Demet Akbağ ise Ferhan Şensoy'un Türk tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

Ülkenin kıymetlilerinin kendileri yaş aldıkça birer birer göç ettiğini ifade eden Akbağ, şunları kaydetti:

"Hayat onlarsız daha sevimsiz hale geliyor. Hakikaten kıymetli insanlarımızı erken denilebilecek yaşlarda kaybedince daha da büyük oluyor acımız. Ferhan Şensoy, kendi prensiplerinden ödün vermeden yıllarca temsil eden tiyatro sanatının çok önemli bir temsilcisidir. Çok üzgünüm, rahatsızlığını biliyordum ama ölüm gerçeğiyle yüzleşmek hepimiz için çok acı verici. Ülkemizin, tüm sanatseverlerin ve tabii ki ailesinin başı sağ olsun."

Kılınan namazın ardından Şensoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.