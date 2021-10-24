'Sinan' operası AKM'de ilk provasını yaptı

Provayı izleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Hasan Uçarsu duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Alptekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla AKM'nin açılışı için yeni eser sipariş edildiğini belirterek, "Sinan operası kendi tarihimizi, kendi değerlerimizi, kendi kahramanlarımızı anlatan bir eser olarak tüm dünyaya da bundan sonra anlatacak inşallah." dedi.

"Librettoyu okurken bile ağlıyordum"

Alptekin, sanatseverlerin 29 Ekim'de bu eseri izlediğinde farklı bir şey hissedeceğine değinerek, şunları söyledi:

"Yani bir Verdi'nin Aida Operasını izlemek başka bir şey Kanuni Sultan Süleyman ile Sinan'ın diyaloğunu bir opera formatında izlemek başka bir şey. Ben sadece librettoyu okurken bile ağlıyordum. Beste eklendi, provalarda daha çok ağladım. Çünkü düşünün Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman'a Süleymaniye'nin anahtarını sunduğu anı görüyorsunuz. Bizim milletimizden kim olsa bunu sahnede görüp duygulanmaması mümkün değil. İyi ki artık bizim de bu eserlerimizi anlatan eserlerimiz var."

Sinan operasının dünyada da ilgi göreceğini aktaran Fecir Alptekin, "Bu bir şeyin başlangıcı olacak, çünkü o kadar büyük bir heyecan uyandıracak ki başka eserler gelecek arkasından. Biz burada yıllardır İtalyan veya Alman operaları izliyoruz. Bizim operamızı, bizim Sinan'ımızı artık İtalya sahnesi, Almanya sahnesi, Londra sahnesi veya New York sahnesi izleyecek. Sinan'ın hikayesini Osmanlı'nın en parlak dönemini çok nitelikli bir sanat eseri formatında sahnede görecekler." açıklamasını yaptı.

"İstanbul'un her köşesinde Sinan'ın bir imzasını görürüz"

Sinan'ın AKM'deki ilk provasından çıktığını anlatan Alptekin, duygularını şöyle ifade etti:

"İnanın Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımız şu anda ağlamaklı girdiler içeriye. Sanırım dünyanın herhalde opera evleri klasmanında ilk 5'e girecek bir yapı olacak. İlk operada Sinan'ın, İstanbul'un hikayesini dinlemek harika bir duygu, çok şükür bugünleri gösterene gerçekten." diye konuştu.

Sinan eserinin bestesine imza atan Hasan Uçarsu da AKM'de yapılan ilk provadan birkaç hafta önce Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesinde ve farklı mekanlarda provalar yaptıklarını dile getirdi.

Besteci Uçarsu, Sinan eserinin saptanmış bir konu olduğunu belirterek, "Sinan'ın da İstanbul şehriyle ve bizim kültürümüzle büyük bir yakınlığı var. İstanbul'un etrafındaki bütün binaları ve içindekileri düşünürseniz, her köşesinde Sinan'ın bir imzası olduğunu göreceğiz. Böylesine büyük ve önemli bir kültür merkezinin Sinan ile bağdaşı bulunan bir opera eseriyle açılmasını ön gördüler." dedi.

Mimar Sinan'ı işleyen bir opera eseri yapılması fikrinden büyük bir onur duyduğunun altını çizen Uçarsu, şunları aktardı:

"Kendi insanına, müzisyenine, bestecisinin teknik, bilgi ve becerisine güven ve inançtır, sanat alanında bir ülkeyi kalkındıracak olan. Mesela, roman alanında her sene 20-30 bin roman çevirseniz Türk romanı için bir katkıda bulunmuş olur musunuz? Olursunuz. Ne güzel, çevirdik ama bir ifadesi yok. Bizi anlatan, bize has konuları, bizim insanımızı ve bizden hareketle insanı anlatan romanlardır, Türk romanını geliştirecek olan."

"Hep cami yapmış diye bilinir ama cami dışında yapmadığı şey yok"

Hasan Uçarsu, eserdeki tüm sahneleri büyük bir heyecanla yazdığını sözlerine ekleyerek, çok güzel sahneler olduğunu ve hepsini çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Mimar Sinan'ın yaptığı kültür eserlerine de değinen Uçarsu, "Külliyeleri var. Hürrem Sultan için yaptığı külliye var. Sinan'ın yapmadığı şey yok. Gemi bile yapmış. Van Gölü'nde, İran seferi sırasında, İran ordusunun konumlanışında 3 kadırga yapmış. Büyük mühendis, çok farklı bir insan. Mühendis, dülger sınıfından. Köprüler, imarethaneler, camiler, binalar yapmış. Hep cami yapmış diye bilinir ama cami dışında yapmadığı şey yok. Öyle bir insan." değerlendirmesinde bulundu.

Eserin librettosunu yazan Bertan Rona ise 2019'un ekim ayında Sinan eserinin siparişinin kendisine iletildiğini aktararak, "Kendimi çok hızlı bir biçimde librettist olarak işin içinde buldum. Ondan sonrası hakikaten yoğun bir tempo oldu bizim için." ifadelerini kullandı.