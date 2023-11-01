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Sinan Akçıl yazdı, Meyra söyledi

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Sinan Akçıl yazdı, Meyra söyledi
Meyra, Ağladın Ya, Karar Bize Ait, Beni Sensiz Düşünme gibi hit olmuş şarkılarının bestekârı Sinan Akçıl ile yeniden bir araya geldi.

Bu sefer Sinan Akçıl hem sözlerini yazdı hem de prodüktörlüğünü üstlendi.

Şarkının video klibi Meyra’nın kız kardeşi Betül Toparlaklı yönetmenliğinde Çekmeköy’de çekildi. Fotoğrafları ise Oğuzhan Sarı çekti.

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Meyra; “Sinan ile yeniden bir araya gelmek çok güzeldi. Stüdyo hazırlık aşamaları çok keyifli ve heyecan içinde geçti. Biz şarkıyı çok sevdik inşallah dinleyilerde en az bizim kadar sever.” diyerek, “Artık çok ara vermeden yeni şarkılar, yeni projeler gelecek.” dedi.

Ayrıca Sinan Akçıl’ın proje için A'dan Z'ye özenle ilgilendiğini söyleyen ünlü sanatçı; “Sinan'a sonsuz teşekkür ederim iyi ki var.” dedi.

"Gözlerinde Kim Var" 1 Kasım’da DMC müzik etiketiyle, müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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