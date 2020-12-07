Simurg'un kanatları Topkapı Sarayı'nda ortaya çıktı

Milli Saraylar İdaresine bağlı Topkapı Sarayında Hırka-i Saadet Dairesi ile Revan Köşkü'nün arasında kalan avluyu örten tonozlu tavanda, geçtiğimiz temmuz ayında başlatılan restorasyonda 'saz yolu' diye adlandırılan klasik dönem bezeme örneği tespit edildi.

Bezemenin bulunduğu alanda açıklamada bulunan Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanı Cem Eriş, tonozun yapılmasıyla yüzyıllardır üzeri örtülü olarak duran bezemenin temmuz ayında başlatılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Bulunan bezemenin 'Saz yolu' olarak tabir edilen ve Sarayın baş nakkaşı Şah Kulu'nun üslubuna ait olduğunu ifade eden Eriş, "Karakteristik özelliği, zümrüd-ü anka kuşu, simurg, ejderhalar, aslanlar, geyikler, bitkisel motiflerden oluşan çok renkli bir bezemedir. Bu bezeme çimento harçlı bir sıvanın altındaydı ve öncelikle onu kaldırdık. Alttan çıkan bezemenin bağlı bulunduğu sıvanın da güçlendirilmesi gerekiyordu, bunun için de enjeksiyon çalışması yapıldı. Sonrasında bezemenin güçlendirilmesi çalışması yapıldı. Şu an ise hassas raspa çalışması devam ediyor." dedi.

Milli Saraylar İdaresi Bilim Kurulunun, 500 yıllık 'saz yolu' bezemesine ilişkin müdahale planı oluşturduğunu dile getiren Eriş, 3 kalemkar ustanın yürüttüğü çalışma ile bezemenin özgün haliyle korunacağını aktardı.

Şah Kulu'nun, Çaldıran Seferi sonrası İstanbul'a gelerek Topkapı Sarayı'nda baş nakkaşlığa kadar yükseldiğini belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16. yüzyılda Saray nakkaşhanesinde en güzel eserlerini meydana getiriyor. Bir ekol olarak da sarayda rağbet görüyor. Bunu çinilerin üzerinde de yer alan bu tip bezemelerden anlıyoruz. Çini karoları üzerinde stilize edilmiş figüratif desen ve bezemeler, simurglar, ejderhalar, aslanlar, kuşlar yer alıyor. Burada en önemli özellik şimdiye kadar çiniler üzerinde gördüğümüz bu bezemeleri, Topkapı Sarayında sıva üzerinde boyalı bir nakış olarak görüyor olmamız bizim için çok önemli."

Çalışmaların çok hassas şekilde bir süre daha devam edeceğini bildiren Eriş, rölevesinin alınmasının ardından bezemenin ziyaretçilere açılacağını bildirdi.