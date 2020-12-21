Simge "Yeni şarkılar yolda..."

Pandemi nedeniyle konserlere ara verilmesi üzerine bu zaman diliminde okuluna kaldığı yerden devam etme kararı alan Simge, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nde kalan iki dersini verdikten sonra mezun olmak için haftanın her günü online derslere katılıyor. Mezun olmak için var gücüyle çalışan Simge, diğer zamanlarında ise; düzenli pilates, hamak yogası yapıyor. Simge, bunun yanı sıra yeni yılda sevenleri ile buluşturacağı şarkılar için stüdyoda şarkılarını seslendirdiğinin müjdesini verdi.

Simge, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır beraber çalıştığı müzik şirketi DMC' nin Genel Müdürü Samsun Demir ile yeniden iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Simge, yeni yılda yeni projelerle sahnelerde olacağını söylerken yeni yıl için sevenlerine ve tüm ülkemize önce sağlık sonra bolluk bereket; kendi için ise biran önce ait olduğum yer dediği sahnelerde şarkılar söylemeyi istediğini belirtti.