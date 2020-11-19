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ŞIMART BENİ AŞKIM’A BÜYÜK İLGİ

Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Türk Müziği’nin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu “Nerede Kalmıştık?” albümü ile büyük beğeni topladı.

ŞIMART BENİ AŞKIM’A BÜYÜK İLGİ

Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Türk Müziği’nin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu “Nerede Kalmıştık?” albümü ile büyük beğeni topladı.

 Bodrum Azka Otel ve İstanbul’da Faik Öztürk ile kamera karşısına geçerek eğlenceli görüntüler sergileyen, sözü ve bestesi Hüsniye Kaya imzası taşıyan “Şımart Beni Aşkım”ın klibi, Azka Müzik Youtube kanalında 5 milyon izleyiciye ulaştı.

 Öte yandan, albümde yer alan diğer şarkıların da kliplerini Bodrum Azka Otel’de çeken Safiye Soyman, tüm şarkıların videolarını dinleyicisi ile buluşturacak. 

Anahtar Kelimeler:
Safiye SoymanNerede Kalmıştık
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