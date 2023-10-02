Sıla sevgisi yağmur dinlemedi!

Türk pop müziğinin en başarılı kadın sanatçılarından Sıla, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserleri'nde adından söz ettirecek bir akşama imza attı.

KerkiSolfej'in gerçekleştirdiği sonbahar konserlerinde İstanbullu müzikseverlerle buluşan Sıla, yağmurlu havaya rağmen sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konser alanında saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturan hayranları sanatçıyı yalnız bırakmadı.

Konserine duygusal şarkılarıyla başlayan sanatçı, sonlarına doğru tempoyu artırarak eğlence dolu finalle herkesi coşturdu. Alain Delon şarkısıyla bis yapan Sıla, tezahüratlar eşliğinde konserinin finalini gerçekleştirdi.

Sıla, Harbiye Açıkhava konserlerine 14 Ekim ve 30 Ekim'de devam edecek.