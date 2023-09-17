Sıla, LÖSEV'in 25. Yıl Açılışında Lösemili Çocuklar ile Birlikte Sahne Alacak

Küçük bir muayene odasından milyonlara uzanan hikâyesini on binlerce hayata dokunarak ilmek ilmek işleyen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, çeyrek asrını kutlamaya hazırlanıyor. Kurulduğu 1998 yılında 35 Lösemili Çocukla hizmete başlayan LÖSEV, bugün 75 bine yakın aileye, 6 milyonu aşkın gönüllüsü ile Türkiye’nin ve dünyanın en büyük gönüllü ağını oluşturarak el uzatıyor.

Her geçen yıl bağışçılarından personeline, kayıtlı hastalarından gönüllülerine ağını kat ve kat büyüten LÖSEV, kuruluşunun 25. yılını 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul İş Sanat’ta düzenlenecek olan özel bir geceyle kutlayacak.

Kokteyl ve müzik dinletisi ile başlayacak olan gecede, LÖSEV’in çeyrek asırlık yolculuğundaki kilometre taşları ve mücadelesi konuklar ile paylaşılacak. Sonrasında ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun sahne alacağı gecede iş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimleri ağırlanacak. Bu özel gecede Sıla Gençoğlu’na, LÖSEV’in hastalık süresince fiziksel ve psikolojik olarak zorluklar yaşayan çocukların, yaşam motivasyonlarının artması ve özgüvenlerinin tazelenmesi amacıyla oluşturduğu Lösemili Çocuklardan oluşan koro eşlik edecek. Gecede ayrıca LÖSEV’in çalışmalarına güç veren, Lösemi ve çocukluk çağı kanserlerine ilişkin toplumsal farkındalığın oluşmasına destek olan kişilere “LÖSEV Çeyrek Asır Ödülü” takdimi de yapılacak.

SEVGİ, İYİLİK VE UMUDUN MÜCADELESİ

25 yılını geride bırakan LÖSEV, Lösemi ve kansere karşı istikrarlı bir şekilde sevgi, iyilik, umut mücadelesi veriyor. LÖSANTE Hastanesi, sağlık hizmetlerinde alanında en yetkin sağlık kuruluşlarından biri haline gelerek, teknolojinin gerektirdiği yeniliklerle Lösemi tedavisinde yüzde 94 oranında başarıya imza atıyor ve yüzde 100’ü hedefliyor.

Yoksulluğun yarattığı, o derin çaresizliğin kollarına hiçbir çocuğun bırakılmadan, minicik bedenlerindeki kocaman mücadelelerine rehberlik etmeyi, sevgiyle kucaklamayı ve en önemlisi iyileştirmeyi kendisine görev edinen LÖSEV’in, 1998’den bu yana yürüttüğü çalışmalar, toplumsal farkındalığa, dayanışmaya, iyiliğin yayılmasına ve sosyal politikalara katkıda bulunuyor.

İnsanlığa ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan LÖSEV, Lösemi ve kanser mücadelesi veren çocukları ve gençleri ücretsiz tedavilerini üstlenmenin yanı sıra LSV Eğitim Kurumları, yaz kampları, Canım Kardeşim Projesi ve eğitim bursları ile destekleyerek; araştırmaya, eleştirmeye, öğrenmeyi öğrenmeye, yaratıcı fikirler geliştirmeye özendiriyor. Böylece LÖSEV, üst düzey ahlaki değerlerle donatılmış, aklı ve bilimi esas alan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, Atatürk’ün ilkelerini kendine şiar edinmiş, ülkesini seven ve ülkesi için mücadele eden gençlerin yetişmesine katkı sunuyor.