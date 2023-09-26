Sıla, Harbiye Açıkhava Konserleriyle İstanbul'u Büyülemeye Devam Ediyor!

Sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran sevilen sanatçı Sıla, KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu özel konserde, İstanbullular için birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek.

Sıla'nın Harbiye Açıkhava konserlerine kaldığı yerden devam etmesi müzikseverler için heyecan verici bir gelişme.

Temmuz ayında Harbiye Açıkhava’da iki kez konser veren sanatçı sonbaharda da açık hava maratonuna tam gaz devam ediyor. 27 ve 28 Eylül ve 1 Ekim’de Harbiye’nin muhteşem atmosferinde sahne almaya hazırlanan Sıla, yoğun talep üzerine bu yıl 14 Ekim’de 6. kez açık havada şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyecek.