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Sıla Duygu Yüklü Şarkıları ve Enerji Dolu Sahnesiyle 4 Kasım’da Zorlu PSM’de!
Türkçe pop müziğin en iyi kadın vokallerinden biri olarak gösterilen, kariyerinde sayısız ödülün sahibi, her sene şarkılarıyla ismini en çok dinlenen şarkı listelerine yazdıran Sıla, Kerki Solfej organizasyonuyla Zorlu PSM’de binlerce dinleyicisine eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatacak.
KÜLTÜR-SANAT 28.10.2022, 12:37
Sıla, bugüne kadar seslendirdiği, Afitap, Kafa, Yan Benimle, Ateşle Oynama, Yoruldum, Vaziyetler, Zor Sevdiğimden, Boş Yere, Oluruna Bırak, Acısa da Öldürmez, Engerek, Saki, Yara Bende ve Sevişmeden Uyumayalım gibi şarkılar ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Son olarak 2022 yılında çıkardığı ‘’şarkıcı’’ albümüyle kısa zamanda milyonlarca dinlemeye ulaşan Sıla, 4 Kasım akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
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