Sıla & Demet işbirliği !

Kariyerinde yaptığı 10 albüm, 4 single, 2 maxi single ile milyonların kalbini kazanan ve dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın'ın yeni şarkısının ismi "Yan"...



2019 yılında çıkardığı 'Ateş' adlı albümünde de Sıla imzalı 'Bizi Buluyor' adlı şarkısında da birlikte çalışan Demet Akalın ve Sıla ikinci kez bir araya geliyor. Demet Akalın sözü Sıla , müziği Murat Yeter imzası taşıyan 'Yan' isimli yeni single çalışmasını aralık ayında çıkarmayı planladığı belirtildi. Her albüm ve single'ın da birçok hit çıkaran Demet Akalın, 'Yan' şarkısına çok güvendiğini ve yılın son hiti olacağını söyledi.