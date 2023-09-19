  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Sıla 6. kez Harbiye'de

Sıla 6. kez Harbiye'de

Yayınlanma:
Sıla 6. kez Harbiye'de
Sevilen sanatçı Sıla, unutulmaz sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kurmaya devam ediyor. KerkiSolfej tarafından düzenlenen konserler serisi kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel etkinlikte, Sıla birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Sevilen sanatçı Sıla, unutulmaz sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kurmaya devam ediyor. KerkiSolfej tarafından düzenlenen konserler serisi kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel etkinlikte, Sıla birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Temmuz ayında Harbiye Açıkhava’da iki kez konser veren sanatçı sonbaharda da açık hava maratonuna tam gaz devam ediyor. 27 ve 28 Eylül ve 1 Ekim’de Harbiye’nin muhteşem atmosferinde sahne almaya hazırlanan Sıla, yoğun talep üzerine bu yıl 14 Ekim’de 6. kez açık havada şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyecek.

Sıla’nın Harbiye Açıkhava konser biletleri passo.com.tr, biletix.com ve bubilet.com.tr’de satışta.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Kültür-sanat
Türk Sinemasının Duayenleri 2. Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Onur Ödülü Alacak
Türk Sinemasının Duayenleri 2. Uluslararası Bozok Film Festivali'nde Onur Ödülü Alacak
30. Adana Altın Koza Film Festivali: Yılın En İyi Filmleri ve Unutulmaz Klasikler Bir Arada
30. Adana Altın Koza Film Festivali: Yılın En İyi Filmleri ve Unutulmaz Klasikler Bir Arada
Okay Barış Yaz'ı Yeni Bir Şarkı ile Kapatıyor
Okay Barış Yaz'ı Yeni Bir Şarkı ile Kapatıyor
Buray Yaz'ı Daha Bitirmedi
Buray Yaz'ı Daha Bitirmedi
İmge Mıngıroğlu'ndan Akustik Gece
İmge Mıngıroğlu'ndan Akustik Gece
OPUS Müzik Festivali İzleyenleri Hayran Bıraktı
OPUS Müzik Festivali İzleyenleri Hayran Bıraktı
Erol Evgin’den Filenin Sultanları’na Erik Dalı
Erol Evgin’den Filenin Sultanları’na Erik Dalı
Yaz bitti diye üzülmeyin
Yaz bitti diye üzülmeyin