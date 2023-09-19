Sıla 6. kez Harbiye'de

Sevilen sanatçı Sıla, unutulmaz sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kurmaya devam ediyor. KerkiSolfej tarafından düzenlenen konserler serisi kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel etkinlikte, Sıla birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Temmuz ayında Harbiye Açıkhava’da iki kez konser veren sanatçı sonbaharda da açık hava maratonuna tam gaz devam ediyor. 27 ve 28 Eylül ve 1 Ekim’de Harbiye’nin muhteşem atmosferinde sahne almaya hazırlanan Sıla, yoğun talep üzerine bu yıl 14 Ekim’de 6. kez açık havada şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyecek.

Sıla’nın Harbiye Açıkhava konser biletleri passo.com.tr, biletix.com ve bubilet.com.tr’de satışta.