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Sezonu Afet-İ Devran ile kapattı

Aydın Kurtoğlu’dan oryantal popa yeni soluk. Kurtoğlu, yeni projesi “Afet-i Devran”ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sezonu Afet-İ Devran ile kapattı

Her dönem yayınladığı projelerle radyo ve müzik listelerinin en üst basamaklarında yer alan Aydın Kurtoğlu, yeni projesi “Afet-i Devran”ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri Melda Gürbey, müziği Tarık İster ve Melda Gürbey'e ait olan Afet-i Devran'ın düzenlemesinde ise yine Tarık İster imzası yer alıyor. Oryantal tınıları pop sound ile harmanlayarak alışılagelmişin dışında bir tarz sunan Aydın Kurtoğlu yeni projesinde yenilikçi tarzıyla dikkat çekiyor.

Murat Joker'in yönetmen koltuğunda oturduğu klipte dansçı Hürrem Miri, başarılı sanatçıya muhteşem dans performansıyla eşlik ediyor.

Klibin oryantal esintisine eşlik eden göz alıcı dans şova eşlik eden kostümler ise Görkem Öden tarafından hazırlandı.

Aydın Kurtoğlu'nun yeni projesi Afet-i Devran tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Aydın Kurtoğlu
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