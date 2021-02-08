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Sezen şarkısı ile çıkış yaptı...

Farklı ses rengiyle olduğu kadar söylediği şarkılarla müzik severlerin dikkatlerini üzerine çeken pop müziğin yeni idolü Cem Bekar, sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı şarkısı "Bu Kadar Mı?" ile müzik severlerle buluştu.

Sezen şarkısı ile çıkış yaptı...

Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Sezen Aksu, düzenlemesi Alper Atakan imzalı şarkısı "Bu Kadar Mı?" ile pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Cem Bekar, Müjdat Gezen Sanat Akademisi'nden mezun olduktan sonra birçok ünlü isme vokalistlik yaptı. Cem Bekar, 'O Ses Türkiye' yarışmasında Ebru Gündeş'in takımında başarılı performanslarıyla adından söz ettirmişti.

Cem Bekar, "Sezen Aksu birçok insan için o kadar çok şey ifade ediyor ki, acımızda, mutluluğumuzda, gözyaşımızda hep onun şarkıları var. Benim içinde çok özel bir kadın. Çok şanslıyım onun bir şarkısını söylüyor olmaktan." diyen Cem, "Bu Kadar Mı" şarkısı da kendi müzikal hikâyesinde önemli bir köşe taşı oluşturduğuna inandığını belirtti.

Şarkısı çıktığı an itibariyle sosyal medyada genç kızların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cem Bekar aşk için de "Tek kadınla mutlu olacağına inanan adamlar grubundayım..." diyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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