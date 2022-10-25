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Sezen Aksu şarkısına Mert Deniz yorumu
Mert Deniz, 5 şarkılık “Yine Yine” adlı EP’sini Up by GNL etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. EP’de yer alan “Yine Yine”, “Temenni”, “Boşver Gitsin”, “Güllerim Soldu” ve “Hatıralar” adlı şarkıların dördünün söz ve müziğini Mert Deniz yaptı.
KÜLTÜR-SANAT 25.10.2022, 09:52
Şarkıcı, Sezen Aksu’nun sevilen “Güllerim Soldu” şarkısını da kendi yorumuyla seslendirdi. Kayıtların No26 Music Studios’ta yapıldığı çalışmanın prodüktörlüğünü Deniz kendisi üstlendi. EP’nin ilk klibi Sezen Aksu klasiğine geldi. Deniz, “Güllerim Soldu” adlı şarkısının video klibi için kamera karşısına geçti. Klip yönetmenliğini Burak Çam üstlendi. Galatasaraylılar Lokali, Khalkedon, Oba Club, Pasific Bistro, Swiss Otel, Denizatı, Saint Josephliler Lokali, Le Chance gibi İstanbul’un seçkin mekânlarında sahne alan Mert Deniz, bundan böyle yeni eserlerini de sevenleriyle paylaşacak.
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