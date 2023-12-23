  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Şeyma Erdoğan setlere geri dönüyor

Şeyma Erdoğan setlere geri dönüyor

Yayınlanma:
Şeyma Erdoğan setlere geri dönüyor
Güzel sesi ve başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Şeyma Erdoğan, yıllar sonra yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor.

Daha önce 2015 yılında vizyona giren ve hemen arkasında Trt 1 ekranlarında yayınlanan “Kaçış 1950” isimli sinema filminde başrollerden biri olan Zeynep karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu, çok yakında yine yapımcı ve yönetmen arkadaşı İhsan Taş’ın çekeceği yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Setleri çok özlediğini her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Şeyma Erdoğan “Uzun zamandır setlere dönmeyi istiyordum zaten ama hep doğru projeyi bekliyordum. Önüme güzel bir senaryo geldi. Çekimlere başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Güldür Güldür Show Orhan Boran İçin Sahneye Çıktı
Güldür Güldür Show Orhan Boran İçin Sahneye Çıktı
Ayhan Taş yarışma programına başlıyor
Ayhan Taş yarışma programına başlıyor
Esenler Film Festivali ödül gecesiyle son buldu
Esenler Film Festivali ödül gecesiyle son buldu
Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Odası Açıldı
Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Odası Açıldı
Ali Rıza Beyazıt: Esenler Film Festivali bizim motivasyon kaynağımız
Ali Rıza Beyazıt: Esenler Film Festivali bizim motivasyon kaynağımız
​​​​​​​Emine Işınsu Roman Ödülü verildi
​​​​​​​Emine Işınsu Roman Ödülü verildi
Ahmet Taş, yapımcı ve yönetmen amcası İhsan Taş’ın izinde!
Ahmet Taş, yapımcı ve yönetmen amcası İhsan Taş’ın izinde!