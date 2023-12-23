Şeyma Erdoğan setlere geri dönüyor

Daha önce 2015 yılında vizyona giren ve hemen arkasında Trt 1 ekranlarında yayınlanan “Kaçış 1950” isimli sinema filminde başrollerden biri olan Zeynep karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu, çok yakında yine yapımcı ve yönetmen arkadaşı İhsan Taş’ın çekeceği yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Setleri çok özlediğini her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Şeyma Erdoğan “Uzun zamandır setlere dönmeyi istiyordum zaten ama hep doğru projeyi bekliyordum. Önüme güzel bir senaryo geldi. Çekimlere başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.