Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Balıkesir salgın
Fındık alım ödemeleri başladı
Fındık alım ödemeleri başladı
Türkiye'nin Otomobili 2022'nin sonunda seri üretim bandından inecek
Türkiye'nin Otomobili 2022'nin sonunda seri...
Son yarım asrın en sıcak 6'ncı ağustosu geride kaldı
Son yarım asrın en sıcak...
6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

SEYAHATİ SEVENLERE REFERANS BİR KİTAP!

Cemiyet hayatının saygın isimlerinden ödüllü işkadını ve seyahat yazarı Günsel Ülkü’den seyahati sevenlere referans olma özelliği taşıyan bir kitap; "Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce”...

SEYAHATİ SEVENLERE REFERANS BİR KİTAP!

Cemiyet hayatının saygın isimlerinden ödüllü işkadını ve seyahat yazarı Günsel Ülkü ‘nün 50 ülke ve 150 sehri kapsayan  “Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce isimli kitabı bugüne kadar yazılmış en kapsamlı seyahat kitabı olması nedeniyle referans kitap olma özelliği taşıyor  ve diğer seyahat kitaplarından ayrılıyor.Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avusturalya, Asya ve Avrupa kıtalarında yer alan 50 ülke,150 şehir,  internette bulunmayan, bugüne kadar yazılmamış, farklı yönleri ile kaleme alınmış. Los Angeles ve İstanbul’da yaşayan yazar, bir turistten farklı olarak dünya gezgini gözü ile bu ülkeleri; tarihi, coğrafi yapısı, kültürel özellikleri , müziği, yemekleri ve seyahat edeceklere pratik tavsiyeleri ile birlikte okuyucu ile buluşturuyor

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Günsel ÜlküGezgin Ruhum 50 ülke150 şehir1 Günce
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.