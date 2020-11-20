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Sevinç Yurdem’den 6 şarkılık bir caz albümü “Selections”

Sevinç Yurdem, caz standartlarına kendi yorumunu getirdiği yeni albümü “Selections”ı müzikseverlerle paylaşıyor. Nina Simone, Billie Holiday, Frank Sinatra gibi efsanelerden duymaya alışık olduğumuz caz eserleri, Sevinç Yurdem yorumuyla tekrar hayat buluyor.

Sevinç Yurdem’den 6 şarkılık bir caz albümü “Selections”

Sevinç Yurdem, “Selections” albümüyle ilgili şunları söyledi: “Çok uzun zamandır sahnede söylediğim ve kendimi en iyi şekilde ifade ettiğim şarkılardan oluşan bir seçki Selections”. Müziğe başladığım ilk günlerden beri caz söylüyorum. Bir gün bu şarkılardan oluşan bir albüm fikri her zaman aklımın bir köşesindeydi, Universal Müzik Türkiye’nin desteğiyle bu hayali gerçekleştirmiş oldum. Albümde Nina Simone, Billie Holliday, Frank Sinatra, Tony Bennet, Sarah Vaughan gibi efsanelerin seslendirdiği 6 şarkıyı kendi yorumumla sizlere sunuyorum. Babajim Stüdyolarında 3 günde canlı olarak kaydettiğimiz albümün aranjelerini Kerem Türkaydın ve Uğur Güneş yaptı.”

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Sevinç YurdemSelectionsMüzikCaz Müzik
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