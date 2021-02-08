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Sevenlere Yıldız'dan çok özel konser...

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda geçtiğimiz yaz 13 gece üst üstte sahneye çıkarak Tarkan'ın verdiği 10 konseri egale ederek adından sıkça söz ettirmişti.

Sevenlere Yıldız'dan çok özel konser...

Geçtiğimiz günlerde sevenlerine bir sürpriz yaparak sözü ve müziği kendisine ait şarkısı “Peşindeyim Koşa Koşa” çıkaran Yıldız Tilbe yeni konseri için kolları sıvadı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bayhan Prodüksiyonun organizasyonu ile online konser verecek olan Yıldız Tilbe hazırladığı repertuvarla kendisini ekran başından izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yıldız Tilbe orkestrası ile canlı olarak söyleyeceği şarkılardan oluşan online konserinin biletlerinin satışıyla da rekora koşarken, konserin provasını da günler öncesinden yaptı. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Yıldız Tilbe
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