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SESS TÜRKBÜKÜ VE ARNAVUTKÖY BALIKÇISI SEZONA MERHABA DEDİ...

Bodrum Türkbükü'nde yer alan Sess Türkbükü ve Arnavutköy Balıkçısı sezonu açtı..

SESS TÜRKBÜKÜ VE ARNAVUTKÖY BALIKÇISI SEZONA MERHABA DEDİ...

Sess Türkbükü'nün İşletmeciliğini Nedim Binler ve Yüksel-Ecevit Yılan'ın yaptığı, Arnavutköy Balıkçısı'nın ise işletmeciliğini yapan Yılmaz Keleş sezona cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simalarıyla merhaba dedi.

Açılışa Cem Kalyoncu, Burak-Gülin Karabacak, Ozan Doğulu, Hera, Gaya-Alpay Başaran, Metin Şen, Kerem Dürüst, Şebnem Ercantürk, Ercan-Jale İşal, Garo Nişan, Duygu-Sinan Dandin, Uğur Heperol, Ediz Tuncay, gibi isimler katıldı.

İşletmeci Ecevit Yılan açılışa katılanlar arasında yer alan Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera'nın kapıda ateşini ölçtü..

Covid-19'a karşı sosyal mesafeye uygun mekan planı, düzenli sağlık taraması ile sezon boyunca tüm önlemleri alan Sess Türkbükü'nde akşamüstü itibariyle barda Mixolojist Can Arslan'in hazırladığı birbirinden lezzetli kokteylleri tadarken aynı zamanda Arnavutköy Balıkçısı'nda ise Leziz mezelerle, Dj Can Parlak'ın çaldığı yabancı oldies parçalar keyfinize eşlik edecek.

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SESS TÜRKBÜKÜARNAVUTKÖY BALIKÇISI
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