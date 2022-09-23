Seslendirme Yönetmeni Mücahit Taha: Biz mikrofon oyuncuları arıyoruz

Çevrim içi yayın yapan dijital film ve dizi platformlarının artmasıyla dublaj ve seslendirme sektörü daha ön plana çıktı. Zamanın Ötesinde, Trendeki Kız, Telefon Kulübesi gibi yapımların tekniğinde görev alan Taha, seslendirme ve dublaj sektörüne başlama hikayesini ve sektörün geçmişiyle bugününü AA muhabirine değerlendirdi.

Henüz 19 yaşında sektöre adım attığını belirten Taha, işin mutfağında, ustalardan eğitim aldığının altını çizerek, "Bu mutfağın tozunu bir hayli yuttum diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Mücahit Taha, sektöre girdiği andan itibaren tutkunun kanına aşılandığını söyleyerek, "Bu mesleğin püf noktalarından biri tutkudur. Post prodüksiyon aşamalarına eğilmek isteyenler için olmazsa olmaz noktanın tutku ve sonsuz bir araştırmadan geçtiğini özellikle belirtebilirim. Çünkü sonu yok, her hafta bir şeyler güncelleniyor." diye konuştu.

Meslek büyüklerini ve ustalarını gördükçe sektörün kayıt aşaması ve efekt yapımı gibi alanlarına da merak saldığını dile getiren Taha, birçok seslendirme projesinde efekt ve cast direktörlüğünü üstlendiğini söyledi.

"Seslendirme sanatçılığı sadece sesin iyi olduğu bir alan değil"

Taha, geçmişte TRT'de yayınlanan çizgi filmlerin, şimdi ise Netflix, Disney+ ve diğer dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin seslendirme kadrosunu yaptığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Seslendirme sektöründe 2014 yılına kadar bir dibe vuruş dönemi yaşandı. Seslendirme için gelen arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin, ustalarımız mutsuzdu. Hepsi 1990'lı yıllardan bahsediyordu. Dijital platformlarla birlikte 2015'in sonlarına doğru Netflix'in adım adım sektöre girmeye başlamasıyla sektörde kalite standardı arama süreci başladı. Kalite standardıyla ekonomik standart da belirli bir noktaya çekilmeye başlandı. Üstatlarımıza hak ettikleri bedelleri ödeyerek daha iyi işlerin ortaya çıkmasını sağladık. Bize ticari anlamda platformların getirisi bu oldu."

Türkiye'de dublaj işinin çok kaliteli olduğunu ve üst sıraları zorladığını vurgulayan Taha, "6-7 ülkeyle aynı anda başladığımız projeyi, biz genelde teslim tarihinden minimum 2 hafta önce teslim ediyoruz. Hızda, pratikte ve kalitede çok iyiyiz. Takıldığımız bazı küçük noktalar var. Bunları da sendikalar ve derneklerle hızlıca çözmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalarını Ares Medya çatısı altında sürdüren Taha, seslendirme ve dublaj işinde çalıştığı şirketi zirvede tutmak arzusunda olduğunu belirterek, Ses Stüdyoları Derneği'ne kayıtlı 11 stüdyonun sektörün kalitesini yükselttiğini ifade etti.

Mücahit Taha, seslendirme sanatçısı olmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunarak, "Seslendirme sanatçılığı sadece sesin iyi olduğu bir alan değil. Biz mikrofon oyuncuları arıyoruz. Biz mikrofonun karşısına geçince yeri geldiğinde sapkını, katili de konuşabilecek sesiyle çok güzel oynayabilecek arkadaşlar arıyoruz. İyi olanı bulup sektöre kazandırmak da yegane misyonumuz." dedi.