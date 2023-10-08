Serdar Ortaç'ın Efsane Konseri! İstanbul YBY Woods'ta Unutulmaz Anlar

Türk pop müziğinin ünlü ismi Serdar Ortaç, İstanbul'un en büyük açık hava sahnesi YBY Woods'ta hayranlarıyla ikinci kez buluştu. Mesafe şarkısıyla sahneye çıkan Ortaç, hafızalara kazınmış şarkılarını coşkuyla seslendirerek seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı, konser boyunca seyircilerle sık sık sohbet etti ve 8 binden fazla müzikseverin katıldığı bu özel etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, sevilen sanatçı Serdar Ortaç’ı İstanbul’un en büyük açık hava sahnesinde ağırladı.

Kemerburgaz Kent Ormanında gerçekleşen konserde 2 saat boyunca sahnede kalan Türk pop müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, sahne şovlarıyla herkesi büyüledi. Sekiz binden fazla seyircinin hayranlıkla izlediği ve coşkuyla eşlik ettiği konserde ünlü sanatçı Sor, Mesafe, Mikrop ve Bilsem Ki gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Konserden önce de Doğal Yaşam Festivali kapsamında bilgilendirici seminerler düzenleyen YBY Woods, kapılarını 11.00’de açarak sağlıklı ürünleri de ziyaretçilerle buluşturdu.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.