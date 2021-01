Serdar Coşgun’dan “Yola Revan”

Müziğin zamansız olduğunu ve her müzisyenin de birer aşk elçisi olduğunu dile getiren Serdar Coşgun’un yeni teklisi “Yola Revan”ın klibi Uygur Akkaya yönetmenliğinde çekildi.

Bugüne kadar unutulmaz eserlere getirdiği yeni yorumlarla büyük beğeni toplayan Coşgun, şarkıyla ilgili duygu ve düşüncelerini “Kâinatın oluşumundan bu yana her şey her an diri tutulmakta ve her an gelişmektedir. Bu yolculuk içimde ruhu şad olsun Aşık Veysel’in dediği gibi uzun ince bir yol. Ve bizler de yola revan…” sözleri ile ifade ediyor.