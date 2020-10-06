Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm salgın corona survivor koronavirüs
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl önce İstanbul'u esaretten kurtardı
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl...
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal...
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda...
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezilecekler
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler...
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru...

Serdar Coşgun, bu kez “Hercai Gönlüm” ile nefes olacak

Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi ve sevgisini profesyonel olarak devam ettirme ilhamı ile müzik piyasasına giriş yapan sanatçı Serdar Coşgun, yeni teklisi “Hercai Gönlüm” isimli eserini ve klibini müzikseverlerle buluşturdu.

Serdar Coşgun, bu kez “Hercai Gönlüm” ile nefes olacak

Kadir Doğulu’nun prodüktörlüğünü üstlendiği, sözü Serdar Coşgun ile Erol Özdamar’a bestesi Serdar Coşgun, Erol Özdamar ile Semih Gönder’e, isimli tekli çalışmasının klibi ise Uygur Akkaya yönetmenliğinde çekildi.

Hercai Gönlüm” isimli eseri ile aşkın özüne vurgu yapan, farklı müzik türlerini keşfetmeyi seven ve üretken bir müzisyen olan Coşgun, müziğin zamansız olduğunu her müzisyenin birer aşk elçisi olduklarını dile getiriyor. Söz ve bestelerinde Türk insanından, Türk kültüründen ve Türk müziğinden etkilenip, ilham aldığının altını çizen müzisyen, Türk müziğinin büyüsünün köklerin kombinasyonundan geldiğini ifade ediyor.

Eski Türk kültüründe en eski Türk Halk çalgısı olarak bilinen bağlama ve kopuzun batı müziği enstrümanlarıyla ahenkle dans ettiği eserde Coşgun, bize müziğin insanlığın tek ve birleştirici gücü olduğunu hatırlatırken, sesiyle de dinleyicileri yeni bir farkındalığa ulaştırıyor.

Anahtar Kelimeler:
Serdar CoşgunHercai GönlümMüzik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.