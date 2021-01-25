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SERANAD BAYRAKTAR İLK TEKLİSİ “KABUL ETTİM” ÇIKTI

Başarılı trompet sanatçısı Serenad Bayraktar’ın ilk şarkısı “Kabul Ettim”, GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

SERANAD BAYRAKTAR İLK TEKLİSİ “KABUL ETTİM” ÇIKTI

Alternatif Türk pop tarzındaki eğlenceli parça bir o kadar da dramatik bir müzikal alt yapıyla dinleyiciye keyifli bir ahenk sunuyor. “Kabul Ettim” şarkısının söz ve müziği Serenad’a düzenlemesi ve prodüktörlüğü ise Genco Arı’ya ait. Prodüksiyonda Burcu Kaytmaz Arı’nın katkılarıyla tamamlanan şarkıda aşkla gelen her tecrübeyi pozitif bir bakış açısıyla karşılamanın önemi vurgulanıyor.

Klip Youtube’da yayında!

Kazım Yıldırım yönetmenliğinde Düzce’de bir villada çekilen klipte Serenad’ın doğallığı dikkat çekerken, “Kabul Ettim” keyif ve drama kavramlarıyla görsel olarak şarkıyı bütünlüyor. Mutlu bir çiftin tartışmasıyla evi terk eden eşin ardından üzüntü yaşayan bir kadının, bilinçli seçimleriyle eşiyle tekrar mutluluğu yakalamasını anlatıyor. İlişkilerde bireysel pozitif seçimlerin önemi vurgulanırken farkındalıklı bireylerin birbirlerini her yönleriyle kabul etmesiyle ilişkinin ulaşabileceği mutluluğa vurgu yapılıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Serenad Bayraktar
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