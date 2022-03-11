SENA ŞENER’DEN MERAKLA BEKLENEN YENİ SİNGLE

Daha ilk çalışmalarıyla uluslararası alanda ses getiren, yeni projeleriyle de her daim gündemde kalan Sena Şener’in en yeni teklisi “Porselen Kalbim” Pasaj Müzik etiketiyle 11 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Önceki işlerinde olduğu gibi “Porselen Kalbim” şarkısının sözü ve müziği Sena Şener’e ait. Prodüktörlüğünü Efe Demiral ile ortaklaşa yapan Sena Şener düzenlemesinde de Deniz Yıldız ile iş birliği yaptı. Mİx ve editlerini Mahmut Albulak’ın yaptığı şarkının mastering’i John Davis tarafından yapıldı.

“Porselen Kalbim”

Söz - Müzik: Sena Şener

Prodüktör: Sena Şener, Efe Demiral

Düzenleme: Sena Şener, Deniz Yıldız, Efe Demiral

Elektrik ve Akustik gitarlar: Efe Demiral

Bas gitar: Canberk Ünsal

Davul: Mert Can Bilgin

Klavye: Ahmet Kamberoğlu

Kayıt: Mahmut Albulak (Blue Kite Audio)

Mix ve Edit: Mahmut Albulak (Blue Kite Audio)

Mastering: John Davis (Metropolis)