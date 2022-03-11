SENA ŞENER’DEN MERAKLA BEKLENEN YENİ SİNGLE
Daha ilk çalışmalarıyla uluslararası alanda ses getiren, yeni projeleriyle de her daim gündemde kalan Sena Şener’in en yeni teklisi “Porselen Kalbim” Pasaj Müzik etiketiyle 11 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayımlandı.
Önceki işlerinde olduğu gibi “Porselen Kalbim” şarkısının sözü ve müziği Sena Şener’e ait. Prodüktörlüğünü Efe Demiral ile ortaklaşa yapan Sena Şener düzenlemesinde de Deniz Yıldız ile iş birliği yaptı. Mİx ve editlerini Mahmut Albulak’ın yaptığı şarkının mastering’i John Davis tarafından yapıldı.
“Porselen Kalbim”
Söz - Müzik: Sena Şener
Prodüktör: Sena Şener, Efe Demiral
Düzenleme: Sena Şener, Deniz Yıldız, Efe Demiral
Elektrik ve Akustik gitarlar: Efe Demiral
Bas gitar: Canberk Ünsal
Davul: Mert Can Bilgin
Klavye: Ahmet Kamberoğlu
Kayıt: Mahmut Albulak (Blue Kite Audio)
Mix ve Edit: Mahmut Albulak (Blue Kite Audio)
Mastering: John Davis (Metropolis)
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