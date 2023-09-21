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Selo El Turco'dan Sinyor Terim'e Özel Şarkı: Beşiktaş Taraftarının İlginç İkilik Hikayesi

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Selo El Turco'dan Sinyor Terim'e Özel Şarkı: Beşiktaş Taraftarının İlginç İkilik Hikayesi
Karagümrük alt yapısında futbol oynayan ve aynı zamanda rap müziği yapan Selo El Turco, Beşiktaş taraftarı olan babası Uğur Arslan'a rağmen, hayranlık duyduğu Fatih Terim'e "Sinyor Terim" adlı bir şarkı hazırladı.

Karagümrük alt yapısında futbol oynayan ve aynı zamanda rap müziği yapan Selo El Turco, Beşiktaş taraftarı olan babası Uğur Arslan'a rağmen, hayranlık duyduğu Fatih Terim'e "Sinyor Terim" adlı bir şarkı hazırladı.

Daha önce yayınlanmış rap şarkıları olan Selo el Turco; “Uzun zamandır içinde hayranı olduğum Fatih hoca’nın adı geçen bir şarkı yapmayı düşünüyordum. Bu şarkının onun 70. Doğum gününe denk gelmesi güzel oldu. İnşallah hoca ve tüm sevenleri şarkımı beğenir” dedi.

Oğlunun Fatih Terim’e şarkı yapmasını nasıl karşıladığını sorduğumuz Uğur Arslan ise ;
“Açıkcası Selo Fatih hoca’ya değilde Galatasaray a şarkı yapsaydı biraz bozulurdum. Ama Fatih hoca takımlar üstü, Türkiye’ye çok büyük mutluluklar yaşatmış bir hocadır, nitekim bence O nun şu an ki yeri de Milli takımın başıdır” cevabını verdi.

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