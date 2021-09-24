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SELMA SEMİZ, TÜRSAK VAKFI’NDA

Ünlü gazeteci ve iletişimci, PPR Medya ve İletişim’in kurucusu Selma Semiz, TÜRSAK Vakfı’nın Yönetim Kurulu’na katıldı.

SELMA SEMİZ, TÜRSAK VAKFI’NDA

1991 yılında sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasında tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın Yönetim Kurulu’na yeni bir isim dahil oldu. Türkiye’nin önde gelen yapım firmaları ile kurumsal markaların iletişim ve medya ilişkilerini yöneten Selma Semiz, vakfın yeni Yönetim Kurulu üyesi oldu. 

Fono Film’in sahibi ve TAFF Pictures Kurucu Ortağı Cemal Okan’ın başkanlığını yaptığı TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu’nda; Selma Semiz’in yanı sıra BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, Avukat ve Yapımcı Burhan Gün, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Yapımcı ve Inter Medya Kurucusu ve CEO’su Can Okan, CJ Entertainment Türkiye/COO’su Ferhat Aslan, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ile Yapımcı ve Dijital Dönüşüm Danışmanı Uğur Şeker bulunuyor.

SELMA SEMİZ

Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Selma Semiz, çalışma hayatına Ali Kırca ile ATV Ana Haber’de başladı. Ardından Star TV Ana Haber’de Uğur Dündar ile çalışmalarını sürdüren Semiz; siyaset ve istihbarat haberlerinin yanı sıra 99 Depremi gibi toplumsal olayları ekrana taşıyan muhabirlerden biri oldu. Günlük haber akışıyla birlikte kültür-sanat haberciliğinde uzmanlaştı. Gazetecilik mesleğinde tecrübe edindikten sonra İstanbul’un en popüler mekanlarından biri olan Laila’nın halkla ilişkiler çalışmalarını üstlenerek iletişim sektörüne geçiş yaptı.

2003-2009 yılları arasında BKM’nin medya ilişkilerini yürüten Selma Semiz, 2009’da kendi ajansı PPR Medya ve İletişim’i kurdu. Bugüne kadar sayısız sahne performansı ve konserin, yüzlerce sinema filminin, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin, Türkiye’nin önde gelen yapım firmaları ile kurumsal markaların iletişim ve medya ilişkilerini yöneten Semiz; stratejik iletişim danışmanlığı, organizasyon ve etkinlik yönetimi, imaj ve itibar yönetimi, kurumsal iletişim ve sosyal sorumluluk alanlarında hizmet sağlamaya devam etmektedir. Selma Semiz, bir çocuk annesidir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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