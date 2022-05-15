Selimiye'yi 'geleceğe taşıyacak' restorasyon çalışmaları sürüyor

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye tanımladığı cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce kapsamlı restorasyona alınırken restorasyon ekibi 6 aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Camideki restorasyon çalışmaları bölüm bölüm gerçekleştirilirken bu esnada ibadet ve ziyarete açık tutuluyor.

Yapının her alanını titizlikle inceleyen ve gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde, çalışmaların sağlıklı işleyebilmesi için kurulan bilim heyetinin kararları doğrultusunda gerçekleştiren ekipler, camiyi geleceğe taşıyor.