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Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

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Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısına katılan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Selimiye ve kentteki diğer vakıf eserlerine yönelik çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Saraç, Aralık 2021'de başlayan restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Caminin içinde ve dışında çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Saraç her alanın elden geçirildiğini ifade etti.

Restorasyonun bilim kurulu nezaretinde sürdüğünü aktaran Saraç şunları kaydetti:

"Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarımız bilim heyetimiz nezaretinde hassas bir şekilde devam ediliyor. Caminin kurşun kaplamaları tamamlandı. Minarelerden birisinin onarımı tamamlanarak iskelesi söküldü. Diğer minaremizde inşallah bu ay içerisinde iskelemizi sökeceğiz. Caminin şadırvan, dış cephe, temizlik onarım ve bakım çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Belli bir program dahilinde eserler ihya ediliyor."

Restorasyon çalışmalarının 2025'te tamamlanması öngörülüyor.

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