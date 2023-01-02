Selimiye Camisi restorasyona rağmen turist almayı sürdürüyor

Modern bir görünüme kavuşan Selimiye Meydanı'nın ardından caminin kubbesi, minareleri, avlu ve iç kısmında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Restorasyona rağmen kapılarını kapatmayan camiyi 2022'de de çok sayıda turist ziyaret etti.

"Restorasyona rağmen ziyaretçi sayısı azalmadı"

Edirne Müftü Vekili Alettin Bozkurt, yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de Selimiye Camisi'nin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.