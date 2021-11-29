Selimiye Camisi'nin 40 ay sürecek kapsamlı restorasyonuna başlandı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan yüklenici firma, restorasyon için çalışmalarına başladı.

Malzemelerin depolanacağı konteynerleri caminin dış avlusuna getiren firma yetkilileri, avlu zemininde jeoradar ile kontrol işlemi gerçekleştirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Aksal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapsamlı restorasyona alınacak olan caminin minaresinden temeline kadar elden geçeceğini söyledi.

Bu süreçte caminin ibadete ve ziyarete açık olacağını belirten Aksal, "Çünkü çok uzun bir süre, ne Edirneli hemşehrilerimizi ne de ziyaretçilerimizi mahrum bırakmak istemiyoruz. Daha önce de restorasyon çalışmaları yapıldı. O günün imkanlarıyla veya anlayışıyla yapılanlarla ilgili bugün doğru bulmadığımız yerler de var. Onlar orijinaline dönecek. Her şey tek tek kaldırılacak, halısından kurşun kaplamalarına kadar." diye konuştu.

"Bugüne kadarki en büyük cami restorasyonu

Aksal, yapılacak işlemlerin Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugüne kadarki en büyük cami restorasyon projesi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Selimiye Camisi'nin çevre düzenlemesi ve restorasyonuyla yakından ilgilendiğini, süreci takip ettiğini belirten Aksal, "İnşallah UNESCO Dünya Kültür Mirası'na ve Edirne'mize yakışır bir şekilde restorasyonunu yapmış olacağız." dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de restorasyon kapsamında büyük bir iskele kurulacağını, iskele ile yapının her kotuna müdahale edebilir hale geleceklerini dile getirdi.