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Selçuklu vakfiyesinde adı geçen asırlık Kızıl Köşk turizme kazandırılacak

Kayseri'de 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait olduğu belirlenen ve kurtarma kazıları tamamlanan Kızıl Köşk, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Selçuklu vakfiyesinde adı geçen asırlık Kızıl Köşk turizme kazandırılacak

Sahip olduğu manzara ile kentin seyir terası olarak da adlandırılan Billur Bağları'nda yer alan tarihi Kızıl Köşk'ün yeniden ayağa kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında çalışma başlatıldı.

Kurtarma kazıları sona eren ve temizleme çalışmaları tamamlanan köşk, restore edilerek hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem,

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle 2020 yılında kazıların yapılmasına karar verildiğini anlatan Senem, "Bu alanda kazı çalışmalarına başladık. Kızıl Köşk, adını 1246 tarihli bir vakfiyeden alıyor. Bu vakfiye 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait. Vakfiyede Kızıl Köşk civarında akan iki su ile tarlaların sulanmasından söz ediliyor. Vakfiyenin şahitlerinden biri de Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri." diye konuştu.

Kitabesi olmadığı için yapının net tarihinin bilinmediğini aktaran Senem, arkeolojik disiplin içinde gerçekleştirilen kazılarda tonozların içinden 2. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait orijinal bir sikke çıktığını belirtti.

Yapıdaki bazı buluntulardan eserin Moğol istilasında tahrip edilmiş olabileceğine dair görüş de bulunduğunu ifade eden Senem, köşkün 1237-1243 yılları arasında yapıldığını söylemenin mümkün olduğunu kaydetti. 

, 2014 yılında Kızıl Köşk'te temizlik ve kazı çalışmaları yapılması yönünde Koruma Bölge Kurulunca karar alındığını ancak o dönemde bu çalışmalara başlanamadığını söyledi.

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