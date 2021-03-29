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SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE

Genç şarkıcı Bahar Gelir, ünlü sanatçı Selami Şahin’den çok güzel bir parça hediye aldı.

SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE

Selami Şahin daha önce de Bahar Gelir’in “ İllada “ isimli albümünün yönetmenliğini yapmıştı. Albüm büyük başarı sağlamıştı. 2021 yılında tekrar yeni albümü için Bahar Gelir’e parça hediye etti. Hediye edilen parça eskilerin hit olmuş parçalarından biri. Şarkının ,ismi şuan için sürpriz. Şarkının aranjesi Almanya’da profesyonel isimler ile yapıldı. Klip çekimleri yurtdışında güzel bir ülkede çekilecek. Bahar Gelir’in bu yaza damgayı vuracak şarkı için iddalı kıyafetler de hazırlattı. Şuan her şeyin sürpriz olacağını ifade eden Bahar Gelir yakında bir tv programına da başlacağı ifade etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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