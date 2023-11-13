Şehrin Tiyatrosu 26 yaşında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 26 yaşında. 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Şehrin Tiyatrosu, 26 yıldır Kocaeli’nin kültürel yaşamına zenginlik katıyor. Şehir Tiyatrosu 26 yaşına özel olarak 7 sezondur sahnelenen “Fareler ve İnsanlar” adlı oyunu 100’üncü kez sanatseverlerle buluştu.

26’NCI YILA ÖZEL 100. OYUN

Tiyatro eserleri aracılığıyla izleyicilere sanatsal deneyimler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 26. yaşını kutluyor. 1997 yılında kurulan ve Kocaeli’nin kültürel yaşamına zenginlik katan Şehrin Tiyatrosu, 26. Yaşa özel 7 sezondur sahnelenen “Fareler ve İnsanlar” adlı oyunu 100’üncü kez seyirciyle buluşturdu.

SALON DOLDU

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen galayı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın eşi Dinçer Sigalı ve vatandaşlar izledi.

“FARELER VE İNSANLAR” YÜZÜNCÜ TEMSİLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

7 sezondur sahnelenmeye devam eden oyunda; George ve Lennie’nin hikayesi anlatılır. İki yakın arkadaş olan George ve Lennie, hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışırlar. İkisinin de hayali bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken, aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır.

“ŞEHİR TİYATROLARI OLARAK MUTLUYUZ”

100’üncü kez seyirciyle buluşan “Fareler ve İnsanlar” oyun sonunda ayakta alkışlandı. Oyun sonunda kısa bir konuşma yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı; “Bu bizim ikinci 100. Temsilini gerçekleştiren oyunumuz. Şehir Tiyatroları sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz’un kaleme aldığı ve 10 yıl önce sahnelemeye başladığı ‘Kurdela Ya Da Artı Sonsuz’ adlı oyun 100’üncü kez sanatseverlerle buluşmuştu. Şehir Tiyatroları olarak mutluyuz. Bugün 26. Yaşımızı kutluyoruz. Çok eserler sahneledik. İnşallah daha güzel eserlerle bu sezonu kapatacağız” dedi.

“YENİ ÖDÜLLER BEKLİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın; “Bugün çok güzel bir eser izledik. Şehir Tiyatrolarımız önemli eserleri şehirle sanatseverlerle buluşturuyor. Yakın zamanda Vişne Bahçesi oyunuyla bir ödül kazandılar. 26’ncı yaşlarını tebrik ediyorum. İnşallah yeni ödülleri kendilerinden bekliyoruz” dedi. Konuşmaların ardından tüm ekip 26’ncı yıl pastasını kesti.