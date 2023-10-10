Şehrin Festivali 212 Photography Istanbul Devam Ediyor

“Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, altıncı senesinde katılımcılara hem programıyla hem de mekanlarıyla kapsamlı bir keşif rotası sunacak. Fotoğrafın yanı sıra pek çok farklı disipline programında yer veren festivalin bu yılki rotasında ziyaretçiler, İstanbul’un her iki yakasında şehrin 20’ye yakın farklı noktasında festival programını takip edebilecek.

5 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşen “Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne de dahil olan sergileri ile kapsamını zenginleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, İBB KÜLTÜR ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ. işbirliği ile düzenlenen 212 Photography Istanbul sürdürülebilir bir sanat ve kültür geleneği oluşturmak üzere çıktığı yolda altıncı yılına giriyor.

Festivalin bu seneki destekçileri arasında Paribu, Jotun, Converse, EnerjiSA, HP, Sephora, Brown Forman, Anadolu Hayat Emeklilik’in yanı sıra Hollanda Başkonsolosluğu, Norveç Büyükelçiliği, Institut Français Türkiye, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu ve Macar Kültür Merkezi yer alırken Türkiye’nin yeni medya alanına odaklı en kapsamlı koleksiyonu olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan ödünç eserler de festival izleyicileri ile buluşacak.

212 Photography Istanbul rotasında yer alan mekanlar;

Festivalin 6. yılında İstanbul’un iki yakasına yayılan programın ana mekânları Yapı Kredi bomontiada, Akaretler, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, St. Benoît Kilisesi, Taksim Sanat, Institut Français, Müze Gazhane, MOMO, Yeldeğirmeni Sanat, Moda İskelesi, Kadıköy Meydan, Soho House, Akbank Sanat, İstanbul Kitapçısı, Mutfak Sanatları Akademisi’nin yanı sıra paralel sergilerle birlikte Büyükdere 35, Anna Laudel, Fotoğrafevi, Noks Art Space yer alacak.