Şehir Hatları’ndan Türk Denizcilik Tarihine Kaynak Niteliğinde Bir Eser: İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri

İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri, bir dönem Boğaziçi vapurlarının savaş yıllarındaki kahramanlık destanını anlatıyor. Balkan, I. Dünya ve Çanakkale savaşlarına katılmış olan İstanbul’un gazi vapurlarının hikâyesine ve bu gemilerin kaptanlarının hatıralarına mercek tutuyor. Ahmet Güleryüz’ün özenle hazırladığı bu eser, zengin görsel ve çizimleriyle Şirket-i Hayriye vapurlarının savaş yıllarındaki önemli görevlerini teknik bilgilerle donatarak okuyucuya sunuyor…

Türk milletinin Mustafa Kemal önderliğindeki şahlanışının önemli unsurlarından biri olan Karadeniz kaynaklı deniz nakliyatının kahraman gemileri ve Millî Mücadele döneminde görev yapmış Kuva-yi Milliye’ye ait gemilerin düşman gemileriyle verdiği amansız mücadele ise bu kitabın odaklandığı konulardan bir diğeri.

İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri, Türk denizcilerinin destansı geçmişine saygı duruşu niteliğinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk milletinin kahramanlık ve bağımsızlık mücadelesine denizden sunduğu eşsiz katkıları bilmek isteyenlere…

‘İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri’ kitabını tüm Şehir Hatları vapurları ile Kadıköy, Beşiktaş, Moda, Kuzguncuk ve Çubuklu Arabalı Vapur iskelelerinde bulunan Vapur Kafelerden alabilirsiniz.