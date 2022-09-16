Sefertepe'de devam eden kazılar Neolitik Çağ araştırmalarına ışık tutacak

Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, Viranşehir Kaymakamlığı destekleriyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan'ın bilimsel danışmanlığında geçen yıl başlayan Sefertepe kazıları devam ediyor.

Viranşehir ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sefertepe'de alanında uzman 20 kişilik ekiple sürdürülen kazılarda, bir yapı kompleksi içerisinde farklı teknolojilere ait çok sayıda buluntu ile karşılaşıldı. Bölgede yürütülen çalışmaların Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin kültür tarihine ve turizmine katkı sağlaması bekleniyor.