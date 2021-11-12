'Sefarad' sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı

"Çok Kültürlü Bir Mirasın İzleri" mottosuyla Hollandalı sanatseverlerle buluşmaya devam eden serginin tanıtım programına, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, Amsterdam YEE Müdürü Abdullah Akın Altay, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi Direktörü Pilar Tena, Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın yanı sıra pek çok sanatsever katıldı.

Program, Andries de Rosa'nın "Rhapsodie Orientale 1890" adlı bestesini piyanist Marcel Worms ve keman virtüözü Neo Eyl'in icra ettiği mini konserle başladı.

Tanıtımda açıklama yapan YEE Başkanı Ateş, sergide Sefarad Yahudilerinin hikayelerini anlattıkları eserlerin yer aldığını belirterek, sergi süresini yoğun ilgiden dolayı 2 hafta daha uzattıklarını açıkladı.

Ateş, sergide 500 yıllık hikayenin estetik bir formda yansıtıldığına değinerek, "Tarihimizden gelen kültürlerin birbirlerini destekleyerek nasıl yaşadıklarını gösteren güzel bir sergi oldu. Bugün bu eserlerin arkasındaki hikayeleri konuştuk. Böyle sergiler sayesinde göçlerin problem olarak konuşulduğu bir çağda geriye dönüp bakıldığında birbirlerini destekleyerek yaşatan milletlerin insanlığa sunduğu katkı ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

YEE olarak kültürleri birbirini tamamlayan öğeler olarak gördüklerini dile getiren Ateş, serginin gelecek yıl da İspanya'da açılacağını söyledi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli de sergide emeği geçenleri tebrik ederek, serginin, medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun hoşgörü kültürünün zengin köklerinden geldiğini vurguladı.