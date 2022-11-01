Sedef Sebüktekin 4 Kasım’da Zorlu PSM’de!

2015’te Sofar İstanbul’da seslendirdiği Canozan şarkısı “Bul Beni” ile geniş bir kitlenin ilgisini çekip ardından 2016-2017 yıllarında “Hayalin Kadar”, “Deli Değilsin” ve “Bugün İçicem”, 2017-2018’de “Sen İstersin”, “Seni Uyurken İzlemek” ve “Kayboluyorum” gibi elektronik öğelerle buluşturulmuş şarkıların yanı sıra “Günler Kısa” gibi akustik şarkılar da üretmeye devam ettikten sonra 2018 yılında Netflix’in ilk yerli yapımı dizisi olan Hakan Muhafız’da “Kayboluyorum” şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti. 2019’da “Ara”, 2020’de “Unutmam Lazım” “Gözün Doysun” ve ”Uzaktan” teklilerini çıkardıktan sonra 2021 Ocak ayında Nova Norda, Birkan Nasuhoğlu ve Canozan ile beraber 21 günde kaydettikleri 8 şarkılık proje albüm ‘Evde’ ile Mart ayında solo şarkısı “Çıplak”ı müzikseverlerle buluşturan Sedef Sebüktekin, 4 Kasım Cuma saat 21:00’da Lokalize konser serisi kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da unutulmaz bir konser gerçekleştirecek.