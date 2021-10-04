Sebastapolis Antik Kenti'nde 3 mezar tespit edildi

Büyük bölümü Sulusaray ilçesinin altında yer alan, yaklaşık üç bin yıllık geçmişe sahip Sebastapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür, , antik kentte kazı çalışmalarına eylül ayında başladıklarını söyledi.

Yirmi beş kişi ile kazı çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Temür, "Benim danışmanlığımda kazı çalışmamız 28 gün sürecek. Bu yılki kazılara Bizans Kilisesi'nde devam edildi. Çalışmalar sırasında kilisenin apsisi önünde 3 mezar tespit edildi. Mezarlardan ikisinin yetişkin bireylere, diğerinin ise 10-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak." dedi.