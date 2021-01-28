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Savaş Şarkısı ile Tüm Dijitallerde!

İlk tekli çalışması savaş ile ismini duyuran başarılı besteci Burak Şenluk tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Savaş Şarkısı ile Tüm Dijitallerde!

Pirana music etiketiyle şarkısını yayınlayan sanatçı,  listelerde yükselerek ismini duyurmaya devam ediyor. ‘’Savaş’’ isimli tekli çalışmasını klibiyle taçlandıran başarılı yorumcu kendi bestelerini kendi müziğiyle buluşturmaya devam ediyor.

Uzun zamandır müziğin içinde olan Burak Şenluk, hayata geçirmeye karar verdiği söz ve bestelerini dinleyenlerle buluşturuyor. İlk şarkısı ‘’savaş’’ sonrası kitlesini artıran sanatçı,bundan sonra kliplendirip yayınlayacağı iki şarkısının daha hazır olduğunu belirtti.

Müzik listelerinde yerini koruyor!

 En çok izlenen video izleme platformu netd’de yayına giren klibiyle birlikte müzik dinleme platformlarında hızla yükselerek listelere giren başarılı isim Burak Şenluk bu şarkısında hayatın kendisini anlattığını belirtti. Şarkıda herkesin kendinden bir parça bulacağını ifade eden başarılı yorumcu, bestekar bundan sonra yayına çıkacak olan her şarkısının farklı bir tema içerdiğini belirtti.

İlk şarkısı büyümeye devam ederken, ikinci şarkısı ‘’cellat’’ ile  çok yakın zamanda dinleyenlerin karşısında olacak.

AA

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Burak Şenluk
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