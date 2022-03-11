ŞAŞIRT BENİ İLE TİYATROYA YILDIZ YAĞACAK

Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınan oyun için organize edilen tanışma toplantısında bir araya gelen ''Şaşırt Beni'' ekibi, günün sonunda hazırlanan pastanın mumlarına hep birlikte üfleyerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

SÜRPRİZLER KUMPANYASI

Oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi ünlü oyuncuları barındıran oyunun yönetmen koltuğunda da oturacak olan Selçuk Aydemir, Kerkisolfej ve MMT ortaklığı ile tiyatro severlerle buluşacak oyunlarının seyirciler için bir sürprizler kumpanyası olacağını dile getirdi.

Kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar verip karanlık tarafa geçmek isteyen birinin, olmadığı biri gibi davranmaya mecbur kalması ve kendini türlü komik durumların içinde bulmasının konu edinildiği oyunun sahne tasarımları Barış Dinçel tarafından hazırlanırken, müzikleri ise Tolga Çebi tarafından bestelenecek.

PELİN KARAHAN İLK KEZ TİYATRO SAHNESİNDE

Öte yandan ''Şaşırt Beni'' ile ilk kez tiyatro seyircininin önüne çıkacak olan başarılı oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde bambaşka bir kulvar açmanın heyecanını yaşayacak.