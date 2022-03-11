ŞAŞIRT BENİ İLE TİYATROYA YILDIZ YAĞACAK
Yılın en iddialı Tiyatro oyununa imza atmak için yola çıkan MMT ve Kerkisolfej, ''Şaşırt Beni''yi sanatseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.
Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınan oyun için organize edilen tanışma toplantısında bir araya gelen ''Şaşırt Beni'' ekibi, günün sonunda hazırlanan pastanın mumlarına hep birlikte üfleyerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
SÜRPRİZLER KUMPANYASI
Oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi ünlü oyuncuları barındıran oyunun yönetmen koltuğunda da oturacak olan Selçuk Aydemir, Kerkisolfej ve MMT ortaklığı ile tiyatro severlerle buluşacak oyunlarının seyirciler için bir sürprizler kumpanyası olacağını dile getirdi.
Kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar verip karanlık tarafa geçmek isteyen birinin, olmadığı biri gibi davranmaya mecbur kalması ve kendini türlü komik durumların içinde bulmasının konu edinildiği oyunun sahne tasarımları Barış Dinçel tarafından hazırlanırken, müzikleri ise Tolga Çebi tarafından bestelenecek.
PELİN KARAHAN İLK KEZ TİYATRO SAHNESİNDE
Öte yandan ''Şaşırt Beni'' ile ilk kez tiyatro seyircininin önüne çıkacak olan başarılı oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde bambaşka bir kulvar açmanın heyecanını yaşayacak.
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:16
|Öğle
|13:19
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18