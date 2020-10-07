Saruhan Hünel: “Oynamayı kabul etmediğim dizi meğer Muhteşem Yüzyıl’mış”

6 Ekim Salı akşamı oyuncu abisi Saruhan Hünel’i ağırlayan Aslı Hünel, programa başlamadan önce yayına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile sohbet etti. Tuzla’da hayatın her sabah sağlık spor yürüyüşü ile başladığını söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, enerjinizi neye borçlusunuz sorusuna “Ben çok severim Cemil Meriç’in güzel bir sözü vardır. Hafızanın kanunu aşkın kanunu gibidir der. İnsan sevdiğini öğrenir ve insan sevdiği işte başarılı olur, sevdiği işte yorulmaz. Ben bu işi severek yapıyorum, hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum Tuzla’da da Belediye Başkanı olarak yaptığım işlerden de keyif alarak yapıyorum” diyerek yayından ayrıldı.

Abisini ağırlayacağı İçin çok heyecanlı olduğunu söyleyen Aslı Hünel, programına Saruhan Hünel’e oyunculuk serüvenini sorarak başladı. Oyunculuk serüvenine mankenlikle başladığını ve çok kısa sürdüğünü belirten Saruhan Hünel, “Mankenlikten sonra birkaç dizide rol aldım. O arada da özel televizyonlar kuruldu. TRT’nin haricinde ilk dizim Star TV’de oldu, malum ilk kurulan özel televizyon kanalıydı” dedi.

“İyi kahraman ve aşk adamını oynamayı seviyorum”

“Komik ve eğlenceli biriyim ama insanların beni dizi ya da filmlerde komik rollerde görmek isteyeceklerini zannetmiyorum” diyen Saruhan Hünel, “Özel hayatta eğlenceli olmam demek dizide veya filmde de aynı etkiyi yapacak anlamına gelmiyor. Çünkü malum televizyonda bazı şeyleri söyleyemiyor bazı şeyleri yapamıyorsun ve spontane gelişen şeyleri yapamıyorsun bir senaryoya bağlısın. O yüzden ben iyi kahraman ve aşk adamı oynamaya devam etmeyi tercih ediyorum” dedi.

“İki üç bölüm sonra yayından kaldırılan bir projede olmak istemiyorum”

İki üç bölüm sonra yayından kaldırılan bir projede olmak istemediğimden dolayı biraz daha ince eleyip sık dokumaya çalışıyorum. Daha uzun soluklu olsun istiyorum. Şimdi Kuruluş Osman’dan ayrıldım ama bu dizi geçen senenin reyting rekortmeni olan bir dizi. Sağlam bir projede bu şekilde başlayabilirsem oynarım. Kısa sürede dizi bittiğinde ne yazık ki oyuncuya mal oluyor ve oyuncuya mal edilen bir işte çok dikkat etmek gerekiyor. Oyunculuğu para için yapmadığımdan iyi bir projeyi sabırla beklemekteyim şu an.”

“Oynamayı kabul etmediğim dizi meğer Muhteşem Yüzyıl’mış”

Timur Savcı, bir dizi yapıyorum o dizide sana çok güzel bir rol var ve ben senin orada olmanı çok istiyorum demişti. Tarihi dizi olduğunu söyleyince, Türkiye tarihi dizilerde çok başarılı olmuyor seni tenzih ediyorum dedim. Bizimkisi inan başarılı olmak zorunda dedi. Yok dedim başka bir işte çalışırız. Peki dedi vedalaştık çıktım ve benim oynamadığım iş dünyada ve Türkiye’de çok sevilen ve çok beğenilen bir iş oldu. Muhteşem Yüzyıl’dı rol teklif ettiği dizi. O an basiretim bağlandı belki de… Muhteşem Yüzyıl’da olsaydım çok memnun ve mutlu olurdum”

“Aslı Hünel’in abisi olmak çok lezzetli”

İzleyicilerden gelen Aslı Hünel’in abisi olmak nasıl bir duygu sorusuna “Çok lezzeti diye cevap veren Saruhan Hünel “Çok lezzetli derken insanların aklına yemek geliyor doğal olarak. Aslında lezzet hayatın her yerinde var olan bir duygudur; koruyup kollayan, seven onun için dua eden onun için ağlayan, üzülen onun daima kardeşliğini sıcacık avuçlarının içerisinde tutması da bir lezzettir. Dolayısıyla Aslı Hünel, kardeşliğiyle merhametiyle, el maharetiyle sadece ben değil sevdiği herkese çok lezzetli gelen bir insandır. Arkadaşları da zaten buna katılacaktır eminim” dedi.